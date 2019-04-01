Курская область вышла в лидеры среди регионов ЦФО по темпам весеннего сева

По темпам весеннего сева Курская область занимает первое место среди регионов ЦФО. Посевная кампания развёрнута в четырёх областях – Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской.

По оперативным данным, ранними яровыми зерновыми культурами засеяна четверть посевных площадей нашего региона, или свыше 82 тыс. гектаров из 332 тыс. га.

Лидируют земледельцы Глушковского района – 71% от плана. В трёх районах – Обоянском, Беловском и Большесолдатском – ранними яровыми зерновыми культурами засеяно 50 и более процентов от запланированных площадей.