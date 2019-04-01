поиск по сайту
 

    Курская область вышла в лидеры среди регионов ЦФО по темпам весеннего сева

    Сегодня, 18:27
    Курская область вышла в лидеры среди регионов ЦФО по темпам весеннего сева
    По темпам весеннего сева Курская область занимает первое место среди регионов ЦФО. Посевная кампания развёрнута в четырёх областях – Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской.
    По оперативным данным, ранними яровыми зерновыми культурами засеяна четверть посевных площадей нашего региона, или свыше 82 тыс. гектаров из 332 тыс. га.
    Лидируют земледельцы Глушковского района – 71% от плана. В трёх районах – Обоянском, Беловском и Большесолдатском – ранними яровыми зерновыми культурами засеяно 50 и более процентов от запланированных площадей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама