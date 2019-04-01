Курские общественники бьют тревогу из-за неисправной канализации в микрорайоне Заря

В курском микрорайоне Заря после обращения активистов Общероссийского народного фронта начался ремонт насосной станции канализации. В микрорайон уже доставлены новые трубы, начались земляные работы.

Как сообщил комитет ЖКХ Курска, муниципальному предприятию понадобилось три года, чтобы решить проблему. Напомним, жители микрорайона жаловались на то, что зловонные канализационные стоки на протяжении двух лет периодически выходят на поверхность, отравляя воздух и землю в жилом районе около детского сада и игровой площадки. Аварийные ремонты решали проблему только на короткое время.

Выяснилось, что ресурсное предприятие готовилось к ремонту КНС, начиная с 2016 г., когда была разработана проектно-сметная документация объекта. Целый год потребовался на получение положительного экспертного заключения. Еще через три месяца проводился конкурс на определение подрядчика. Победитель выявлен в октябре 2017 г. А в июне 2018 г. контракт с ним был расторгнут из-за нарушения сроков окончания работ. В ходе нового конкурса был определен другой исполнитель контракта на выполнение работ по объекту капитального строительства «Насосная станция канализации ЮЗЖР».

«Мы проанализировали подготовку к ремонту и увидели, что ресурсное муниципальное предприятие, которое и отвечает за состояние КНС, явно затягивало работы, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Геннадий Баев. – Здесь есть недочеты в управлении процессом подготовки ремонта. Между процедурами проходило от трех месяцев до года! Сроки могли быть уменьшены и проблема решена значительно раньше. Люди бы не страдали от постоянных протечек канализации и не дышали зловонными испарениями. Налицо недостаток контроля за деятельностью МУПа со стороны руководства города».

В марте этого года в микрорайоне Заря выполнено основание насосной станции канализации. Планируется, что ремонт завершится в декабре.

Активисты ОНФ оставляют ситуацию на контроле.



