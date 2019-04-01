В этом году на соцполитику в Курской области направят 9 млрд рублей

В 2019 году на социальную политику в Курской области направят 9 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Об этом врио председателя комитета социального обеспечения Светлана Ковалева сообщила на заседании коллегии комитета. Мероприятие прошло под руководством заместителя губернатора Ирины Хмелевской.

36% населения Курской области – это около 400 тыс. человек – пенсионеры.

«В последние годы со стороны государственной власти им уделяется повышенное внимание: своевременно выплачиваются пенсии, различного рода компенсации, предоставляются льготы. Помимо этого, в регионе создана сеть учреждений соцобслуживания», – рассказала Светлана Ковалева.

Как отметила Ирина Хмелевская, в современных условиях развитие социальной сферы – приоритет всех органов власти. «В рамках программы «Старшее поколение» подразумевается целый ряд мероприятий, которые должны обеспечить различную помощь пожилым курянам. Кроме этого, Министерством здравоохранения планируется ряд различных программ для скрининга болезней, характерных для старшего поколения. Все это поможет увеличить продолжительность и качество жизни. Предусмотрены в этом году средства и для расширения профилактических осмотров пожилых курян, а также для закупки автомобилей, которые будут доставлять маломобильных граждан из отдаленных районов области в лечебные учреждения».

Особое внимание в этом году социальным службам предстоит уделить борьбе с бедностью. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию отметил, что только преодоление бедности позволит решить демографические проблемы, снизить смертность, увеличить продолжительность жизни граждан и др. В 2018 году в регионе зарегистрировано 10% населения, доходы которого ниже прожиточного минимума. Этот показатель в 2019 году планируется сократить до 5%. По словам Светланы Ковалевой, перед муниципальными образованиями поставлена задача провести анализ жизни населения на своих территориях и выявить людей с низкими доходами. На основании этого анализа будет разрабатываться социальный контракт, в рамках которого государство будет оказывать материальную поддержку. Это позволит человеку, оказавшемуся за чертой бедности по разным причинам, выйти из сложившейся ситуации.

Еще одно важное новшество – запуск ЕГИССО – единой государственной информационной системы социального обеспечения. Она объединит существующие на федеральном и региональном уровнях базы данных и повысит прозрачность социального обслуживания для государства и граждан.