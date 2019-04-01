К нам едет ревизор. Курск могут проверить активисты в рамках нового проекта

К нам едет ревизор – предупреждает Курское отделение ОНФ со слов координатора проекта «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты. Активисты борются с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний.

А Антон Гетта презентовал новый проект – «Город N».

- Суть проекта в том, что команда активистов выезжает в город, на малую родину одного из них, и разбирает все закупки города с привязкой к местности. Это необычный, пилотный проект, но тем интереснее делать это в первый раз. Тем более, что в этом году 210 лет с момента рождения автора «Ревизора», - говорит Гетта.