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    К нам едет ревизор. Курск могут проверить активисты в рамках нового проекта

    Сегодня, 09:10
    К нам едет ревизор. Курск могут проверить активисты в рамках нового проекта
    К нам едет ревизор – предупреждает Курское отделение ОНФ со слов координатора проекта «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетты. Активисты борются с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок и закупок госкомпаний.
    А Антон Гетта презентовал новый проект – «Город N». 
    - Суть проекта в том, что команда активистов выезжает в город, на малую родину одного из них, и разбирает все закупки города с привязкой к местности. Это необычный, пилотный проект, но тем интереснее делать это в первый раз. Тем более, что в этом году 210 лет с момента рождения автора «Ревизора», - говорит Гетта. 

     

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