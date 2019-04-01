Курская «Инвента» на выезде уступила новосибирскому «Динамо»

Курская «Инвента» провела третий выездной матч в турнире за 5-10-е места женского чемпионата России. В четверг в Новосибирске курянки уступили местному «Динамо» — 74:83.

В предыдущих двух поединках команда Элен Шакировой» обыграла в гостях аутсайдеров — столичное «Динамо» и ногинский «Спартак» с одинаковым результатом 77:61.

Следующий матч за 5-10 места «Инвента» проведёт дома 7 апреля. В Курск приедет «Спарта энд К». Начало в 16:00.



