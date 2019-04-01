Московский кредитный банк и «Азбука вкуса» реализовали новый эко-проект

Московский кредитный банк, основным бенефициаром которого является бизнесмен Роман Иванович Авдеев, и «Азбука вкуса» запустили совместный проект по установке современных банкоматов с технологией Cash Recycling. Благодаря нововведению частота инкассаций в супермаркетах, где установлены подобные банкоматы, снизилась в три раза. Эта инициатива стала очередным шагом по улучшению экологической ситуации в российской столице.

От обычных банкоматов, которые умеют и выдавать, и принимать наличные, банкоматы-ресайклеры отличаются возможностью использовать полученные от одних клиентов купюры для выдачи денег другим клиентам. За счет этого, обслуживание банкоматов требует существенно меньше времени. Такие устройства «МКБ» установил в шести крупных столичных супермаркетах «Азбука вкуса», расположенных в локациях с повышенным автомобильным и покупательским трафиком.

Нововведение уже оценили и покупатели: теперь в банкоматах этих супермаркетов никогда не возникает проблем с выдачей банкнот – купюры всегда есть в наличии.

«Для нас важно, чтобы ресурсы были использованы рационально и эффективно, так как операционные расходы напрямую влияют на стоимость конечного продукта. С помощью современных технологий мы смогли снизить издержки без ущерба качества и удобства для наших клиентов. В данных устройствах мы предоставляем сервис по снятию и пополнению карт без комиссии не только для клиентов МКБ, но и для клиентов банков-партнеров», - отметила Марина Арищенко, Начальник управления развития транзакционного бизнеса Московского кредитного банка.

«Применяемые в банкоматах технологии Cash Recycling позволяют сотрудникам торговой точки самостоятельно проводить инкассацию, аккумулируя получаемую выручку непосредственно в банкомате. С учетом масштабирования, помимо оптимизации затрат на инкассацию, реализуемая программа даст серьёзный экологический эффект, поскольку снижение расхода топлива на 1 литр означает, что в воздух не попадет около 16 килограммов смеси из различных газов, включая токсичные элементы», - отмечает Президент компании «Азбука вкуса» Денис Сологуб.