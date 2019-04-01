«Торпедо» - «Квант»

Шестого апреля в четырнадцать часов, в подмосковном Обнинске, состоится встреча легенды Российского футбола, команды «Торпедо» и местного клуба «Квант», пишет «НГ-РЕГИОН».

«Торпедо» всегда был клубом высшей лиги, но фортуна изменчива и вот, в официальном матче второй лиги чемпионата России состоится эта игра. Мирится, с изменчивой фортуной, Московский клуб не намерен, что и демонстрирует своим лидерством в группе, в которой он уже провёл 17 матчей, одержав 17 побед, пропустив, всего лишь, пять голов. «Торпедо» имеет отличные шансы на выход в первую лигу.

«Торпедо», клуб с богатой историей: с момента основания в 1924 году, трижды чемпион СССР, шестикратный обладатель кубка СССР, клубный стадион, реконструкция которого начнется в этом году, назван именем самого знаменитого игрока – Эдуарда Стрельцова, клуб пережил множество взлётов и падений, от премьер лиги, до третьей лиги в 2009 году.

Новый владелец «Торпедо», Роман Авдеев, один из владельцев «Московского кредитного банка», поставил задачу вернуть былую славу Московского клуба, «Квант», подошел к матчу не в лучшей своей форме и не в лучшем составе. Со слов старшего тренера Обнинского клуба, Олега Морозова, команда подходит к игре трезво и не ставит цель добыть очков в матче, в отличие от гостей из столицы, которым эти самые очки нужны позарез.

«Квант» выйдет на поле показывать свою игру, и доставить истинное удовольствие болельщикам, дабы не отдать свой титул самой зрелищной и посещаемой команды лиги. Команда сейчас понесла значительные потери, травмированы четыре игрока, в том числе нападающий Алексей Сергулев, который сможет выйти на поле не раньше августа, а Дмитрий Боровков и Андрей Жердев перешли в Калугу.

Эта встреча станет второй встречей команд. На первом круге в матче на стадионе им. Стрельцова, «Торпедо» уже обыгрывал «Квант» со счетом 1:0. Матч вызвал большой ажиотаж в Обнинске. Сравнимы, разве только с матчем, в котором принимали участие ветераны Московского «Спартака», прошедшего 10 лет назад. Билеты на стадион «Труд» закончились уже первого апреля. Фанатские секторы тоже забиты под завязку. Фанаты москвичей запрашивали тысячу двести билетов, а получили всего четыреста шестьдесят. Несмотря на то, что фаны «Торпедо» не славятся особо бурным нравом, охрана на стадионе будет усилена. Иногородние гости будут запускаться через отдельный вход.