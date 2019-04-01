В Курской области водитель на «Приоре» решил обогнать кроссовер. Пострадала женщина

В Черемисиновском районе Курской области в черверг произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина. По сообщению Госавтоинспекции, 4 апреля примерно 10:50 на 77 км автодороги «Курск-Касторное» 27-летний водитель на «Ладе Приора» ехал в сторону п. Черемисиново. Решив обогнать ехавший впереди «NISSAN X-Trail» он столкнулся с этим автомобилем. Там за рулём был 69-летний водитель. В результате ДТП пострадала 63-летняя пассажирка кроссовера, её с ранением доставили в «Черемисиновскую ЦРБ».



