Курянам в драмтеатре покажут «Пришельца»

В это воскресенье, 7 апреля в Курском драмтеатре в рамках проекта «Кино в театре» покажут фантастическую драму 2018 года «Пришелец» от режиссёра Александра Куликова. Категория 12+.

Интересно, что сценарий под рабочим названием «Марсианин» написал Михаил Расходников в 2009 году и разослал его многочисленным компаниям, включая «Двадцатый Век Фокс СНГ», которая тесно сотрудничает с зарубежными студиями. Ответа не последовало. В 2012 российскую кинокартину запустили в производство. А в 2015 году вышел фильм Ридли Скотта с Мэттом Деймоном в главной роли с аналогичным названием «Марсианин». Михаил Расходников обвинил авторов фильма в плагиате и подал в суд иск на компанию «20th Century Fox», но он был отклонён. Чтобы избежать сравнения с фильмом Ридли Скотта, создателям нашей киноленты пришлось переписывать сценарий и многое переснимать заново. Название поменяли на «Пришелец», дату выхода сдвинули на 2018 год.

Ещё один интересный и трагический факт - режиссёр картины Александр Куликов, он же исполнитель главной роли, погиб в конце 2016 года при крушении вертолёта. Работу над фильмом завершал другой режиссёр - Беата Соколова. Однако в титрах указан только Куликов.

Начало показа в 13.00.

За полчаса до сеанса зрители увидят «Космический полдень» - это мастер-классы, выставка, и выступление музыкальных коллективов города. А на экране покажут ещё и мультфильм «Контакт» 1978 года, который рассказывает о встрече человека и инопланетянина, прилетевшего на Землю и пытающегося её изучить.



