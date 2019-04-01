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    В Курске в ДТП пострадал младенец

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    В Курске в ДТП пострадал младенец
    В четверг 4 апреля в столкновении двух иномарок в Курске пострадал мледенец. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 10.10 возле д.№ 39«А» по пр. Вячеслава Клыкова столкнулись автомобиль «Опель Астра», под управлением 27-летней автомобилистки, двигавшийся со стороны Майского бульвара в направлении пр. Плевицкой, и попутный автомобиль «Шкода Фабия», за рулём которого был 42-летний водитель. В результате ДТП пострадали пассажиры «Шкоды» - 68-летняя женщина и новорождённый младенец. Они получили ранения различной степени тяжести.
     

     

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