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    Под Курском сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

    Сегодня, 11:53
    Под Курском сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем
    Экипажу ДПС Октябрьского отдела полиции пришлось устроить погоню за пьяным водителем. Полицейские попытались остановить ВАЗ на автодороге Дьяконово-Суджа. Водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.
    Сотрудники ГИБДД бросились за ним. В результате непродолжительной погони авто всё же блокировали и остановили.
    Водитель же не захотел сдаваться стражам порядка просто так и пустился наутёк. Но и тут гаишники сработали оперативно и задержали гражданина. Им оказался 32-летний житель Курска. Проведенное исследование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в региональном УМВД.  
    На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. С водительскими правами ему придётся расстаться, а ещё заплатить немалый штраф - 30 тысяч рублей.
    Сотрудниками полиции на регулярной основе проводятся рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В эти выходные автоинспекторы вновь выйдут на "охоту".
    Также правоохранители призывают тех, кто заметит, что водители управляют автомобилями в нетрезвом виде круглосуточно сообщать об этом в любой отдел полиции или по телефону 02, с мобильного 102.

     

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