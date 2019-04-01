Под Курском сотрудники ДПС устроили погоню за пьяным водителем

Экипажу ДПС Октябрьского отдела полиции пришлось устроить погоню за пьяным водителем. Полицейские попытались остановить ВАЗ на автодороге Дьяконово-Суджа. Водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.

Сотрудники ГИБДД бросились за ним. В результате непродолжительной погони авто всё же блокировали и остановили.

Водитель же не захотел сдаваться стражам порядка просто так и пустился наутёк. Но и тут гаишники сработали оперативно и задержали гражданина. Им оказался 32-летний житель Курска. Проведенное исследование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в региональном УМВД.

На нарушителя составили административный протокол по ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. С водительскими правами ему придётся расстаться, а ещё заплатить немалый штраф - 30 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции на регулярной основе проводятся рейды по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В эти выходные автоинспекторы вновь выйдут на "охоту".

Также правоохранители призывают тех, кто заметит, что водители управляют автомобилями в нетрезвом виде круглосуточно сообщать об этом в любой отдел полиции или по телефону 02, с мобильного 102.