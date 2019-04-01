Курская область участвует в проекте «Умный город»

В рамках проекта «Умный город», реализуемого в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» и национальным проектом «Жильё и городская среда», в 2019 году в российских регионах планируется создание онлайн-инструментов вовлечения жителей в процессы принятия решений по вопросам городского развития.

В этой программе с прошлого года активно участвует Курская область, а комитет цифрового развития и связи является ответственным за реализацию регионального проекта «Умный город».

Цели проекта – обеспечение устойчивого развития городов Курской области, повышение качества жизни курян и эффективности использования муниципальных ресурсов за счёт применения цифровых технологий и расширения государственно-частного партнёрства.

В рамках этого проекта уже практикуется автоматический сбор и обработка данных о потреблении энергоресурсов в городах Курской области. Осуществляется модернизация системы наружного освещения улиц с автоматизированной системой управления. Устанавливаются системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации. К внедрению готовятся системы мониторинга стихийных свалок, пассажиропотока на транспорте. В планах – проект по организации системы безналичной оплаты проезда.

Администрация Курской области заключила соглашения о сотрудничестве с ООО «Русатом Инфраструктурные решения» и ПАО «Ростелекомом» по развитию проекта «Умный город».