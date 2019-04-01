В Курске появилась детская любительская футбольная лига.

4 апреля состоялась презентация проекта и жеребьёвка команд для участия в Кубке открытия. Он пройдёт с 14 апреля по 5 мая. Создатели ДЛФЛ Курска – глава межрегионального отделения Черноземья Любительской Футбольной Лиги России Денис Лопатьев и Александр Соклаков. Пока состязаться будут 10 команд с ребятами 2008/2009 года рождения – всего в общей сложности порядка 200 юных игроков. По словам руководителя детской Лиги Александра Соклакова, дети будут играть на новом футбольном поле рядом с 55-й школой.