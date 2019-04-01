В Курске появилась детская любительская футбольная лига
Сегодня, 12:45
В Курске появилась детская любительская футбольная лига.
4 апреля состоялась презентация проекта и жеребьёвка команд для участия в Кубке открытия. Он пройдёт с 14 апреля по 5 мая. Создатели ДЛФЛ Курска – глава межрегионального отделения Черноземья Любительской Футбольной Лиги России Денис Лопатьев и Александр Соклаков. Пока состязаться будут 10 команд с ребятами 2008/2009 года рождения – всего в общей сложности порядка 200 юных игроков. По словам руководителя детской Лиги Александра Соклакова, дети будут играть на новом футбольном поле рядом с 55-й школой.
В соревнованиях может принять участие любая детская команда города и области. Главное – следить за сроками регистрации. К слову, 1 мая начинается регистрация на Регулярный Чемпионат, который стартует 19 мая и завершится в начале июля. Планируется участие 30 команд с детьми трёх разных возрастных категорий от 6 до 11 лет. Подробности на сайте kidskursk.lfl.ru