У курянина в газовой плите нашли наркотики

В Черемисиновском районе Курской области у 40-летнего местного жителя полицейские обнаружили растительные наркотики. Прятал он их в газовой плите.

Хозяин дома признался, что наркотики сорвал в недалеко в лесу и сохранил для собственного употребления. Поскольку газовой плитой пользовался редко и приходящие в гости туда не заглядывали, именно там и решил спрятать запрещённые вещества.

Наркотики изъяли и направили на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков.