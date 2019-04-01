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    У курянина в газовой плите нашли наркотики

    Сегодня, 13:53
    У курянина в газовой плите нашли наркотики
    В Черемисиновском районе Курской области у 40-летнего местного жителя полицейские обнаружили растительные наркотики. Прятал он их в газовой плите. 
    Хозяин дома признался, что наркотики сорвал в недалеко в лесу и сохранил для собственного употребления. Поскольку газовой плитой пользовался редко и приходящие в гости туда не заглядывали, именно там и решил спрятать запрещённые вещества. 
    Наркотики изъяли и направили на экспертизу, после чего будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотиков.

     

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