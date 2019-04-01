После вмешательства курских активистов ОНФ в Дмитриевской ЦРБ появилась горячая вода

В Дмитриевской Центральной районной больнице 10 лет не было горячей воды. Причина в том, что прекратила работу угольная котельная. Альтернативы не появилось. По жалобе пациентов представители ОНФ побывали в Дмитриевской больнице в середине февраля этого года. После встречи общественников с руководством медучреждение приобрело три новых водонагревателя..

Жители Дмитриева пожаловались в региональное отделение Народного фронта на то, что им приходится ложиться в стационар и брать с собой кипятильники или электрочайники.

Общественникам удалось выяснить, что в больнице горячая вода есть, но не во всех отделениях, к тому же используется она только сотрудниками учреждения «для служебных нужд», например, при проведении операций или медицинских манипуляций. Пациенты не были информированы о возможности использовать горячую воду, которую генерировали несколько водонагревателей.

«Доходило до того, что люди приносил с собой тазики, грели воду в чашках, чтобы обеспечить себе минимальные гигиенические условия. Мы выехали в Дмитриев в конце февраля, чтобы встретиться с главврачом. Обсудили проблему. Совместно было принято решение о том, что больница закупит электрические водонагреватели и установит их для пациентов стационара. Надо отдать должное главврачу, она сдержала слово», - рассказала эксперт Центра мониторинга качества и доступности здравоохранения ОНФ в Курской области Наталья Дорохова.

За счёт доходов от оказания платных услуг населению поликлиника нашла возможность приобрести три новых водонагревателя – по 30 л. каждый. Они обошлись больнице в 50 тыс. руб. Оборудование установили в трёх душевых кабинах. Решение временное, потому что у медучреждения большие планы – в 2020 г. ожидается ремонт санузлов, который обойдётся в 20 млн руб. Также, по словам главврача Дмитриевской ЦРБ Веры Коротаевой, медучреждение уже подготовило проект новой газовой котельной, цена которой составляет 14,5 млн руб.



