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    Курская область. В Железногорске «Мясные лавки» оштрафовали за просрочку

    Сегодня, 14:23
    Курская область. В Железногорске «Мясные лавки» оштрафовали за просрочку
    Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора нагрянули с внеплановой выездной проверкой в торговую сеть ООО «Мясные Лавки» в Железногорске Курской области.  В результате специалисты выявили ряд нарушений. 
    Так, в магазинах сети реализовывалась продукция животного происхождения (колбасные изделия, полуфабрикаты из свинины и мяса птицы) без маркировок от производителя, а также с истёкшим сроком годности.
    Кроме того, в нарушение действующих санитарных правил в магазинах торговой сети не велись журналы учёта температурного режима оборудования и журналы проведения дезинфекции. 
    В итоге некачественную продукцию общим весом 44,3 кг сняли с реализации и утилизировали, а административный материал передали на рассмотрение в Арбитражный суд.
    Суда наложил на «Мясные Лавки» штраф - 50000 рублей.

     

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