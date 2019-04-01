Курская область. В Железногорске «Мясные лавки» оштрафовали за просрочку

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора нагрянули с внеплановой выездной проверкой в торговую сеть ООО «Мясные Лавки» в Железногорске Курской области. В результате специалисты выявили ряд нарушений.

Так, в магазинах сети реализовывалась продукция животного происхождения (колбасные изделия, полуфабрикаты из свинины и мяса птицы) без маркировок от производителя, а также с истёкшим сроком годности.

Кроме того, в нарушение действующих санитарных правил в магазинах торговой сети не велись журналы учёта температурного режима оборудования и журналы проведения дезинфекции.

В итоге некачественную продукцию общим весом 44,3 кг сняли с реализации и утилизировали, а административный материал передали на рассмотрение в Арбитражный суд.

Суда наложил на «Мясные Лавки» штраф - 50000 рублей.



