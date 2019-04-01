В Курске новый скандал с детскими садами

В Курске, похоже, разгорается новый скандал с детскими садами.

Стало известно, на что тратятся ежемесячные вносы родителей в детских садах.

Оплата интернета, разработка паспортов опасных отходов, новенький монитор и ноутбук, лекарства в медпункт и многое другое... Все эти позиции родители воспитанников детского сада № 69 с удивлением обнаружили в финансовом отчёте деятельности родительской ассоциации. Которую возглавляла заведующая детсада. Она и медсестра вышли из состава этой ассоциации, когда возмущённые родители собрались на приём к вице-губернатору Ирине Хмелевской. Они показали распечатки расхода денег из фонда ассоциации, и многие позиции вызвали у неё такие же вопросы, как и у самих родителей.

Например, как пишет ИА "Секунда", ежемесячно из фонда ассоциации 1000 рублей уходит на абонентскую плату за интернет, периодически - 2000 - за сайт. В марте прошлого года - 6 тысяч заплатили за ЖК монитор и 24 тысячи на ноутбук. В апреле - 3 тысячи на разработку паспортов опасных отходов, 1 тысяча - на ремонт принтера. В мае за 6.5 тысяч купили счётчик воды, 4,5 тысячи потратили на консультационные услуги в сфере контрактной системы закупок. Летом на 16 тысяч закупили профнастила и пополнили медаптечку.

Заведующая объясняет это тем, что в детском саду нет денег вообще ни на что, поэтому приходится тратить деньги родителей. А Хмелевская говорит, что сад получает то финансирование, которое заявляет.

Теперь в 69-й сад должна приехать комиссия. Но, по словам родителей, им уже намекнули, что они её не дождутся.