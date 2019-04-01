Из-за незапертой двери курянка лишилась денег на карте

Курские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 39-летней женщины. К похищению 14 тысяч со счёта курянки оказался причастен её сосед.

Женщина вышла к знакомой и оставила дверь незапертой, что увидел проходящий мимо житель квартиры этажом выше. В коридоре он увидел открытую сумку, откуда успел похитить банковскую карту с надписью пин-кода.

В ближайшем банкомате мужчина снял деньги и потратил в тот же день на алкоголь.

Исчезновение денег потерпевшая обнаружила после поступления сообщения о совершении операции и обратилась в полицию.

Злоумышленника нашли в кротчайшие сроки. Ввозбуждено уголовное дело. Ему предстоит полностью возместить ущерб.