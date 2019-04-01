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    Из-за незапертой двери курянка лишилась денег на карте

    Сегодня, 16:02
    Из-за незапертой двери курянка лишилась денег на карте
    Курские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты 39-летней женщины. К похищению 14 тысяч со счёта курянки оказался причастен её сосед. 
    Женщина вышла к знакомой и оставила дверь незапертой, что увидел проходящий мимо житель квартиры этажом выше. В коридоре он увидел открытую сумку, откуда успел похитить банковскую карту с надписью пин-кода.
    В ближайшем банкомате мужчина снял деньги и потратил в тот же день на алкоголь.
    Исчезновение денег потерпевшая обнаружила после поступления сообщения о совершении операции и обратилась в полицию.
    Злоумышленника нашли в кротчайшие сроки. Ввозбуждено уголовное дело. Ему предстоит полностью возместить ущерб. 

     

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