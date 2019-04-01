«Металлоинвест» поддержит курские «Авангард» и «Динамо»

У курского «Авангарда» появился спонсор. Накануне в администрации Курской области врио губернатора Роман Старовойт встретился с генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым и подписал соглашение. Трёхстороннее соглашеие о сотрудничестве подписано сроком на пять лет. Более чем два миллиарда рублей инвестиций в этом году пойдут на поддержку социально значимых проектов, на поддержку спорта высших достижений и массового спорта, в том числе поддержат курские «Динамо» и «Авангард». Часть инвестиций направят в Железногорск.

- В этом году планируется замена лифтового оборудования на сумму более 100 миллионов рублей. Отдельно уделили внимание развитию улично-дорожной сети, парковой зоны, мест отдыха железногорцев. Это хорошая практика частно–государственного партнерства, - отметил Роман Старовойт.



