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    «Металлоинвест» поддержит курские «Авангард» и «Динамо»

    Сегодня, 16:18
    «Металлоинвест» поддержит курские «Авангард» и «Динамо»
    У курского «Авангарда» появился спонсор. Накануне в администрации Курской области врио губернатора Роман Старовойт встретился с генеральным директором УК «Металлоинвест» Андреем Варичевым и подписал соглашение. Трёхстороннее соглашеие о сотрудничестве подписано сроком на пять лет. Более чем два миллиарда рублей инвестиций в этом году пойдут на поддержку социально значимых проектов, на поддержку спорта высших достижений и массового спорта, в том числе поддержат курские  «Динамо» и «Авангард». Часть инвестиций направят в Железногорск.
    - В этом году планируется замена лифтового оборудования на сумму более 100 миллионов рублей. Отдельно уделили внимание развитию улично-дорожной сети, парковой зоны, мест отдыха железногорцев. Это хорошая практика частно–государственного партнерства, - отметил Роман Старовойт.

     

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