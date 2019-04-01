поиск по сайту
 

    Курянин хотел продлить разрешение на оружие, но забыл, что находится в федеральном розыске

    Сегодня, 16:23
    Курянин хотел продлить разрешение на оружие, но забыл, что находится в федеральном розыске
    Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии задержали 34-летнего курянина, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).
    Мужчина обратился в Росгвардию с заявлением о продлении разрешения на имеющееся оружие. В ходе проверки его личности на предмет наличия судимости, нарушений уголовного, административного законодательства выяснилось, что в отношении заявителя возбуждено уголовное дело и он находится в федеральном розыске. Кроме того, при проведении сотрудниками Центра технического осмотра оружия, выявились допущенные владельцем нарушения правил хранения и ношения оружия. За что его и привлекли к административной ответственности по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ.
    Оружие у курянина изъяли и наложили административный штраф. Группа задержания вневедомственной охраны Росгврадии передала задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама