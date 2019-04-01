Курянин хотел продлить разрешение на оружие, но забыл, что находится в федеральном розыске

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии задержали 34-летнего курянина, который находился в федеральном розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Мужчина обратился в Росгвардию с заявлением о продлении разрешения на имеющееся оружие. В ходе проверки его личности на предмет наличия судимости, нарушений уголовного, административного законодательства выяснилось, что в отношении заявителя возбуждено уголовное дело и он находится в федеральном розыске. Кроме того, при проведении сотрудниками Центра технического осмотра оружия, выявились допущенные владельцем нарушения правил хранения и ношения оружия. За что его и привлекли к административной ответственности по ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ.

Оружие у курянина изъяли и наложили административный штраф. Группа задержания вневедомственной охраны Росгврадии передала задержанного полиции для дальнейшего разбирательства.