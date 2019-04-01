В Курске сегодня из-за пустой коробки перекрывали дорогу

Сегодня утром в Курске перекрывали дорогу в микрорайоне КЗТЗ. Экстренные службы получили сообщение о подозрительном предмете на улице Заводская, рядом с 7-й поликлиникой.

Как сообщили в региональном УМВД, тревога оказалась ложной - подозрительным предметом оказалась пустая картонная коробка, оставленная на автобусной остановке. Полицейские и спасатели, выехавшие на место, как и положено в таких случаях, территорию оцепили.

Правоохранители благодарят курян за бдительность и просят в случае обнаружения подозрительных предметов в общественных местах незамедлительно сообщать о них.