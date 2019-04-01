В этом году на производстве погибли уже четверо курян

С начала 2019 года в Курской области в результате производственных травм погибли четыре человека. Последний трагический случай произошёл в марте. На одной из птицефабрик погиб 44-летний мужчина. Во время работы на линии по откорму бройлеров ему стало плохо – человек упал и получил травму головы, которая оказалась смертельной.

Помимо этого, девять человек в этом году получили тяжёлые травмы. Так, в феврале на заводе по производству строительных панелей был ранен 38-летний работник. Он оказался зажат между двух формовочных поддонов с бетонными плитами, движущихся по конвейеру. Мужчина получил тяжёлый перелом ноги. Пострадавший уже перенёс несколько операций, но лечение ещё не закончено.

Всего же за первый квартал в региональное отделение ФСС России поступили сведения о 32 инцидентах, в которых работники получили травмы или погибли. Это меньше, чем за первый квартал 2018 года - тогда таких случаев было отмечено 39. На сегодня признало страховыми 27 из 32 случаев травматизма. Нестраховым пока признан лишь один инцидент, когда работник мебельной фабрики получил травму руки, работая на деревообрабатывающем станке вне рамок трудового договора. По остальным инцидентам продолжается проведение необходимых экспертиз.

Признание случая страховым означает, что пострадавшим за счёт средств Фонда будет не только в полном размере оплачен больничный, но и при тяжёлых случаях, лечение в больнице, а также санаторно-курортное лечение. Кроме того, при необходимости, Фонд оплатит технические средства реабилитации. Предусмотрены и другие выплаты пострадавшим. Общая стоимость расходов на реабилитацию одного травмированного порой исчисляется миллионами рублей.

Однако, на всё это пострадавший может рассчитывать лишь в случае, если трудовые отношения были оформлены официально, а работодатель регулярно отчислял страховые взносы в ФСС.