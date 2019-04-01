Илья Учитель детально рассказал о процессе съемок фильма о футболисте Эдуарде Стрельцове

Илья Учитель рассказал в интервью интернет-изданию «Матч!», как происходил процесс съемок фильма о жизни российского футболиста Эдуарда Стрельцова. Отечественный режиссер хотел показать игрока клуба «Торпедо» настоящим романтиком.

Съемки фильма «Стрельцов» завершились в ноябре прошедшего года, а сама кинолента на сегодняшний день находится на стадии монтажа. Специалисты параллельно создают музыку, делают графику и готовятся к озвучке. Всю футбольную часть киноленты снимали на территории стадиона имени Стрельцова. Старые трибуны не сохранились, поэтому Илье Учителю вместе с коллегами пришлось добавить хромакея. Далее авторы проекта работали в Люберцах, Павловом поле и Москве. Здание, где раньше была фабрика, перестроили и сделали похожим на тюрьму, в которой находился отечественный спортсмен.

Стилизация в фильме «Стрельцов» потребовала от создателей существенных расходов. По словам Ильи Учителя, специально для съемок поднимали архивы, а также шили формы ФК «Зенита» и «Торпедо». Творческий деятель пока не раскрывает бюджет картины, так как еще не запущена промокампания. Основными инвесторами для реализации проекта являются предприниматель Роман Иванович Авдеев, которому принадлежит «Московский кредитный банк», Фонд кино и студия «Рок». Кинолента, повествующая о жизни игрока «Торпедо», выйдет на экраны кинотеатров в апреле 2020 года перед чемпионатом Европы.

Илья Учитель называет фильм об Эдуарде Стрельцове «личной историей». В нем расскажут о молодом человеке, который потерял абсолютно все. В ленте будут элементы патриотизма, так как футболист принимал участие в международных матчах, а также приносил победы для отечественной сборной. Помощь в написании сценария для картины оказывали эксперт спортивной журналистики Александр Нилин, а также экс-глава ФК «Москва» Юрий Белоус.

Илья Учитель мечтал снять фильм о Стрельцове еще во время учебы в школе, так как о достижениях спортсмена ему рассказал дедушка. Первый сценарий написали 4 года назад. Всего было несколько версий. Сын игрока «Торпедо» общался с авторами проекта и давал свои комментарии. Во время съемок актеры постоянно тренировались под наблюдением Олега Левина около 2-х месяцев.

Илья Учитель назвал съемки футбола «настоящим кошмаром», так как надо было изначально придумывать комбинации, а потом их кадрировать. Зрители любят эффектные голы и удары, однако для этого команде пришлось разработать систему осей, а затем наладить движения на поле. Режиссер рассказал, что болел за «Спартак», однако к «Торпедо» всегда относился с уважением. Творческий деятель не исключает вероятности, что название фильма о спортсмене может еще поменяться. Специалисты пытались показать знаменитость «романтиком».

Источник материала - matchtv.ru