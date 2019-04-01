Подведены окончательные итоги проекта «Открытая Лаборатория»

Самых талантливых и успешных молодых людей, находили в рамках проведения проекта "Открытая Лаборатория". Стоит обратить внимание, что организаторы проекта, во время создания подобного события уделяли внимание не на правильность, верных ответов, которая должна быть у всех участников априори, а на умение анализировать и понимать. Об этом говорит основатель акции Роман Авдеев: "С помощью нашей акции, мы хотели просто определить, как молодежь в городах России понимает естественные науки. Мы выбрали химию, математику и физику для того, чтобы определить, как усваивается школьная программа".

Условия для участия в акции были вполне простые. Предоставлялись участникам вопросы по основным предметам школьной программы, с логическим уклоном. Всего вопросов было 12. Эти вопросы были без вариантов ответов. Это означает, что требовалось вписывать свои ответы в бланки с вопросами. Положительным моментом данного мероприятия является то, что его можно было проходить дистанционно. Итоги мероприятия таковы. Самыми успешными, в плане знаний точных наук стали Москва, Омск и Екатеринбург. Средний показатель знаний по предметам, составляет 11,83 балла из 25 возможных. Примечательно, что такие крупные города как Новосибирск или Петербург, находились на 6 или 8 месте соответственно. Также, надо отметить, что лучше всех у принимающих участие людей, происходило усвоение физики, чем химии.

Иностранные участники также были, их участвовало в акции 8%, от всего контингента, заявил журналистам основатель акции бизнесмен Роман Иванович Авдеев, которому принадлежит «Московский кредитный банк».

Источник материала - kvnews.ru