Курский «Авангард» обыграл «Мордовию» и поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ

Курский «Авангард» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ, обыграв 7 апреля в домашнем матче 30-го тура со счётом 2:0 саранскую «Мордовию». Отличились Кирилл Гоцук на 65 минуте и Виталий Федотов на 90-й. В активе команды теперь 47 очков. «Авангард» одержал первую победу в весенней части сезона и продолжает борьбу за попадание в зону стыков. Следующий матч куряне проведут на выезде 13 апреля с «Тюменью».



