Позарившись на кредит, курянка лишилась сбережений
Сегодня, 09:15
Курянка стала очередной жертвой мошенников, представившихся банковскими работниками. Женщине позвонили неизвестные и сообщили радостную новость – банк одобряет ей кредит на 3 миллиона рублей под минимальный процент. Деньги предложили незамедлительно зачислить на банковскую карту. Курянка согласилась и продиктовала собеседнику все данные своей кредитки – не только номер и имя владельца, но и три цифры кода с обратной стороны. Банковский работник вежливо предупредил, что в ближайшее время на мобильный телефон придёт СМС с цифровым паролем для подтверждения операции. В сообщении было указано, что запрашивать коды могут только мошенники и называть их кому-либо нельзя. Но женщину это не смутило. Она продиктовала пароль и в течении нескольких минут лишилась всех сбережений – более 30 тысяч рублей. Злоумышленники воспользовались её личным кабинетом в онлайн банке и перевели деньги на свои счета. Расследование продолжается.