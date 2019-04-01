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    Позарившись на кредит, курянка лишилась сбережений

    Сегодня, 09:15
    Позарившись на кредит, курянка лишилась сбережений
    Курянка стала очередной жертвой мошенников, представившихся банковскими работниками. Женщине позвонили неизвестные и сообщили радостную новость – банк одобряет ей кредит на 3 миллиона рублей под минимальный процент. Деньги предложили незамедлительно зачислить на банковскую карту. Курянка согласилась и продиктовала собеседнику все данные своей кредитки – не только номер и имя владельца, но и три цифры кода с обратной стороны. Банковский работник вежливо предупредил, что в ближайшее время на мобильный телефон придёт СМС с цифровым паролем для подтверждения операции. В сообщении было указано, что запрашивать коды могут только мошенники и называть их кому-либо нельзя. Но женщину это не смутило. Она продиктовала пароль и в течении нескольких минут лишилась всех сбережений – более 30 тысяч рублей. Злоумышленники воспользовались её личным кабинетом в онлайн банке и перевели деньги на свои счета. Расследование продолжается.

     

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