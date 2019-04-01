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    Старовойт посетил курский онкодиспансер

    Сегодня, 09:42
    Старовойт посетил курский онкодиспансер
    В воскресенье врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил региональный онкологический диспансер. Глава региона проверил как движутся работы по строительству палатного и хирургического корпусов третьей завершающей очереди учреждения.
    Первые две пусковые очереди онкоцентра - радиологический и палатный корпуса - сданы в эксплуатацию в 2012 году. Тогда же началось строительство третьего комплекса диспансера. В него входят здание поликлиники на 500 посещений в день и лечебно-хирургический корпус на 340 коек, которые соединят надземные переходы. 
    В поликлинике приём пациентов идёт с 2014 года. Близится к завершению строительство пятиэтажного лечебно-хирургического корпуса. Уже полностью готов операционный блок, а в палатном корпусе заканчиваются отделочные работы. Роман Старовойт осмотрел будущие палаты, готовые операционные и проверил их оснащение. 
    В операционных установлена самая современная, уникальная медицинская аппаратура, -отметила замгубернатора Ирина Хмелевская:
    «Некоторое оборудование представлено в единичном экземпляре в нашей стране. Имеется аппаратура для радиохирургических и рентгенохирургических вмешательств».
    Пациенты с онкологическими заболеваниями смогут получать хирургическую помощь на уровне ведущих московских и европейских клиник, - отмечают в пресс-службе администрации региона. В лечебно-хирургическом корпусе планируется проводить около 10 тыс. операций в год. 
    «Работы выполняются в чётком соответствии с графиком. Рисков срыва сроков строительства не предвидится, поэтому в августе этого года планируется не только завершить ремонтные работы, но и провести все процедуры с вводом в эксплуатацию и лицензированием. Сразу же после открытия корпуса, первые пациенты смогут получать хирургическую помощь в стенах этого учреждения», - подытожил врио губернатора.

     

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