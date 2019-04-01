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    Пожар в Курской области унёс жизнь пенсионера

    Сегодня, 10:32
    Пожар в Курской области унёс жизнь пенсионера
    В воскресенье в Курской области на пожаре погиб пенсионер. Сообщение о загорании квартиры на ул. Розы Люксембург, в Рыльске поступило на номер «Службы спасения - 112» в 18:50 7 апреля.  На место выехали сотрудники всех экстренных служб. Горела одна из квартир пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали людей из подъезда. 
    Через три минуты огнеборцы уже приступили к ликвидации пожара, ещё через пять минут пламя полностью потушили. 
    По данным регионального МЧС, в результате пожара в 2-х комнатной квартире огнём повреждена комната площадью 10 кв.м., стены, мебель и вещи. К сожалению, погиб 64-летний мужчина.
    По предварительным данным, пенсионер был хозяином квартиры. Причины пожара  устанавливаются.

     

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