В Курске под колёсами «Лэнд Крузера» оказался юный велосипедист
Вчера, 11:22
В воскресенье, 7 апреля юный велосипедист угодил под колёса внедорожника. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 9.25 возле д.№25 по 1-му Светлому проезду семиклассник на велосипеде решил переехать проезжую часть дороги в неположенном месте. На пути у него оказалась «Тойота Лэнд Крузер 200», за релём которой была 34-летняя женщина, она ехала со стороны ул. Фестивальная в направлении ул. Светлая. Произошло столкновение, в результате которого школьник получил ранение, его доставили в детскую горбольницу №2 для осмотра.