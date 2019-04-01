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    В Курске под колёсами «Лэнд Крузера» оказался юный велосипедист

    Вчера, 11:22
    В Курске под колёсами «Лэнд Крузера» оказался юный велосипедист
    В воскресенье, 7 апреля юный велосипедист угодил под колёса внедорожника. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 9.25 возле д.№25 по 1-му Светлому проезду семиклассник на велосипеде решил переехать проезжую часть дороги в неположенном месте. На пути у него оказалась «Тойота Лэнд Крузер 200», за релём которой была 34-летняя женщина, она ехала со стороны ул. Фестивальная в направлении ул. Светлая. Произошло столкновение, в результате которого школьник получил ранение, его доставили в детскую горбольницу №2 для осмотра. 

     

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