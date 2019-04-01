В «Квадре» объяснили курянам копеечный перерасчёт за отопление

Сегодня специалисты курского филиала компании объяснили, почему перерасчёт такой маленький. Ответ опубликован на официальной странице во "ВКонтакте"





1. Почему мне не сделали перерасчет за декабрьские дни, вошедшие в январскую квитанцию?





В ряде случаев перерасчет не сделали потребителям, оплачивающим отопление по квитанциям управляющих компаний и ТСЖ. Именно жилищные организации должны были сделать перерасчет – мы, в свою очередь, в марте скорректировали для них стоимость платежей за январь по каждому дому. Если вы не получили перерасчет, необходимо обратиться за разъяснениями в УК или ТСЖ.

Кроме того, платежи не пересчитывались для домов, в которых отсутствует или вышел из строя общедомовой прибор учета тепловой энергии. Жители таких домов оплачивают тепло за целый месяц по нормативу или среднему потреблению соответственно. В их случае дни одного месяца не переходят в расчетный период другого.





2. Почему перерасчет получился таким маленьким?





Перерасчет производился за 6 дней декабря, рассчитанных с НДС 2019 г. (20 %), а не по налоговой ставке 2018 г. (18 %). Как пересчитывали платежи? Для этого из стоимости отопления для дома за декабрьские дни, определенной с применением НДС 20 %, вычиталась стоимость тех же дней, рассчитанная по действовавшей до января налоговой ставке 18 %. Полученная разница делилась на общую площадь дома и умножалась на метраж квартиры. В результате сумма перерасчета на квартиру составила от 3 до 15 рублей.





3. Почему мне пересчитали стоимость отопления мест общего пользования?





При выставлении январских счетов управляющие компании не актуализировали сведения по местам общего пользования — заявленные ранее ими площади оказались либо больше, либо меньше, чем есть на самом деле. После того, как УК передали актуальные сведения, некоторым потребителям платежи за отопление на общедомовые нужды были пересчитаны.



