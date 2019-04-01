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    В Курске росгвардейцы разыскали потерявшегося ребёнка

    Вчера, 14:35
    В Курске росгвардейцы разыскали потерявшегося ребёнка
    Вечером в Железнодорожном округе Курска к патрульному наряду вневедомственной охраны обратился мужчина, сообщивший о пропаже своего девятилетнего сына. Мальчик пропал у него из вида во время вечерней прогулки в парке Железнодорожников.
    Информацию о потерявшемся ребёнке незамедлительно передали всем нарядам Росгвардии и в полицию. Вскоре недалеко от парка экипаж группы задержания обнаружил мальчика, который гулял без сопровождения взрослых и подходил под описание разыскиваемого.
    Ребёнка передали отцу.

     

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