В Курске росгвардейцы разыскали потерявшегося ребёнка

Вечером в Железнодорожном округе Курска к патрульному наряду вневедомственной охраны обратился мужчина, сообщивший о пропаже своего девятилетнего сына. Мальчик пропал у него из вида во время вечерней прогулки в парке Железнодорожников.

Информацию о потерявшемся ребёнке незамедлительно передали всем нарядам Росгвардии и в полицию. Вскоре недалеко от парка экипаж группы задержания обнаружил мальчика, который гулял без сопровождения взрослых и подходил под описание разыскиваемого.

Ребёнка передали отцу.