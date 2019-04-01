Курян ждёт «гаражная амнистия»

«Гаражная амнистия» позволит узаконить гаражи. Кадастровая палата по Курской области рассказала о разработке нового федерального закона, так называемой «гаражной амнистии».

Минэкономразвития России разработало проект федерального закона о гаражах и правилах их приобретения. Он, в частности, должен упростить процедуру оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. «Гаражную амнистию» предлагается провести по правилам «дачной амнистии», то есть граждане могут оформить права собственности на гаражи в упрощённом порядке.

В действующем законодательстве понятие «гараж» не закреплено. Орган регистрации прав вносит сведения о гаражах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как «здание», «сооружение», «помещение». Так, в реестре недвижимости вид объекта «здание», «сооружение» имеют более 17 тыс. объектов гаражного назначения, а вид объекта «помещение» – более 11 тыс. объектов.

В реальности же, количество не оформленных в установленном порядке гаражей значительно превышает их количество, учтённое в реестре недвижимости.

В новом законе планируется законодательно закрепить такие понятия, как «индивидуальный гараж», «многоэтажный гараж», «гаражный бокс», «некапитальный гараж».

По действующему закону невозможно зарегистрировать отдельный гараж или бокс в гаражном комплексе или гаражно-строительном кооперативе, пока на кадастровый учёт не будет поставлено всё строение целиком.

Законопроект определит механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, возведённые до введения в действие Градостроительного кодекса.

Внесение законопроекта в Правительство РФ планируется в мае этого года. Ожидаемый срок вступления закона в силу – 2020 год.