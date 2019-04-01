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    Пьяный курянин изнасиловал дочку

    Вчера, 15:39
    Пьяный курянин изнасиловал дочку
    40-летнего жителя Обоянского района Курской области подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
    По версии следствия, 6 апреля примерно в 9 вечера мужчина был дома в состоянии алкогольного опьянения. Доме были и две его маленькие дочери 8 и 11 лет. Старшая и стала жертвой насилия со стороны отца, - рассказали в СУ сК России по Курской области. О случившемся девочка сразу же сообщила своей бабушке, которая обратилась в полицию.
    Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначены экспертизы.

     

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