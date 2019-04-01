Что нужно знать курянам о благоустройстве дворов в 2019 году

Программа формирования современной городской среды продлена до 2024 года. С этого года программа вошла в национальный проект «Жильё и городская среда».

В связи с изменением федерального законодательства теперь работы по благоустройству дворовых территорий можно проводить только на замежёванных земельных участках. При этом собственники должны вынести решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общедомового.

Если жильцы хотят провести дополнительные работы по благоустройству дворовой территории, то доля их софинансирования должна составлять не менее 20%. Речь идёт только о тех дворовых территориях, которые включены в муниципальную программу с 20 февраля 2019 года. Это регламентирует постановление Правительства Российской Федерации № 106, принятое в феврале.

Если собственники отказываются от благоустройства дворовой территории или не принимают решение в установленные законом сроки, то муниципальное образование вправе исключить такие дворы из программы.

Ещё ряд изменений связан с обязательными условиями для муниципалитетов. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее трёх лет. Соглашения по благоустройству общественных территорий необходимо заключать не позднее 1 июля, дворовых – не позднее 1 мая. Кроме того, благоустраиваемые территории должны быть доступны для маломобильных групп населения.

Мероприятия программы «Формирование современной городской среды» должны выполняться синхронизировано с нацпроектами «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - отметили в пресс-службе областной администрации.