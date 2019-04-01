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    В Курске прошла очередная «санитарная пятница» - вывезли 455 кубометров бытового мусора

    Вчера, 16:40
    В Курске прошла очередная «санитарная пятница» - вывезли 455 кубометров бытового мусора
    В Курске прошла очередная «санитарная пятница» в рамках объявленного месячника по благоустройству.
    По данным комитета ЖКХ и городской инспекции ЖКХ, участие в уборочных работах приняли в общей сложности около 10,5 тысяч человек - работники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций Курска. Для обеспечения работ по очистке от бытового мусора парков, скверов, улиц и площадей задействовали 54 единицы спецтехники. Всего собрано и вывезено на полигон 455 кубометров бытового мусора.

     

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