В Курске прошла очередная «санитарная пятница» - вывезли 455 кубометров бытового мусора

В Курске прошла очередная «санитарная пятница» в рамках объявленного месячника по благоустройству.

По данным комитета ЖКХ и городской инспекции ЖКХ, участие в уборочных работах приняли в общей сложности около 10,5 тысяч человек - работники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, представители коллективов предприятий и организаций Курска. Для обеспечения работ по очистке от бытового мусора парков, скверов, улиц и площадей задействовали 54 единицы спецтехники. Всего собрано и вывезено на полигон 455 кубометров бытового мусора.