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    В Курске «Дэу Нексия» врезалась в световую опору. Ранена женщина

    Вчера, 17:16
    В Курске «Дэу Нексия» врезалась в световую опору. Ранена женщина
    7 апреля в Курске в аварии пострадала женщина. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 9.15 возле д.№62«А» по ул. Новосёловка 60-летний водитель, управляя автомобилем «Дэу Нексия», ехал со стороны ул. Станционная в направлении ул. 2-я Новосёловка. Автомобилист допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП. В результате ДТП 30-летняя пассажирка  автомобиля получила ранение.

     

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