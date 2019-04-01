Курскэнерго в первом квартале 2019 года сэкономило 681,8 тысяч киловатт-часов электроэнергии

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 1 квартал 2019 года. Суммарный эффект от реализации мероприятий Программы составил 681,8 тысяч кВт*ч.

Наибольший объем экономии – 374,2 тысяч кВт*ч – получен от выполнения организационных мероприятий, в числе которых выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ, отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами и трансформаторов с сезонной нагрузкой.

Благодаря техническим мероприятиям: замене проводов на большее сечение на перегруженных линиях электропередачи (ЛЭП) 0,4кВ и ЛЭП 10кВ, замене провода ответвлений воздушных линий в жилые дома на самонесущий изолированный провод (СИП) сэкономлено 307,6 тысяч кВт*ч

Для сокращения объема потребления энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в филиале выполнялись работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные. Всего заменено 484 светильников и ламп, эффект от этой работы составил 40,97 тысяч кВт*ч.

Сэкономленные средства в результате выполнения программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Курскэнерго направляются, в том числе, на решение основных производственных задач, развитие электросетевой инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, обеспечение комфортной жизни жителей Курской области.