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    В Курской области стартовала горячая линия по вопросам здравоохранения

    Вчера, 18:16
    В Курской области стартовала горячая линия по вопросам здравоохранения
    В Курской области стартовала горячая линия по вопросам здравоохранения. В рамках проведения Всемирного дня здоровья, который традиционно отмечается 7 апреля, региональной управление Роспотребнадзора открывает горячую линию, посвящённую заявленной в 2019 году тематике «Всеобщий охват услугами здравоохранения».
    До 12 апреля специалисты  ведомства проконсультируют курян по широкому спектру вопросов, находящихся в компетенции службы, в том числе расскажут о правах граждан на защиту от инфекционных болезней, предотвратимых с помощью вакцинации, напомнят о доступности вакцинопрофилактики, проинформируют о преимуществах здорового образа жизни.
    Консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Курской области по телефону (4712) 58-71-86. Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

     

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