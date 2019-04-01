Курские инспекторы ГИМС патрулируют водоёмы. Несмотря на то, что до открытия купального сезона ещё практически два месяца, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам Курской области продолжают проводить мероприятия по обеспечению безопасности на водоемах региона.

Так, ежедневно за безопасностью на водоёмах следят три патрульные группы, сформированные из инспекторов Центра ГИМС, представителей Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД) и внештатных инспекторов по маломерным судам.

В их функции входит контроль за движением маломерных судов. Несмотря на то, что сезон навигации открылся 1 апреля, представители ГИМС предупреждают водителей маломерных судов об ограничении движения судов с моторами из-за нереста рыбы до 10 июня. Пока ни одного запрещённого плавсредства на акватории не зарегистрировано.

Под пристальным вниманием спасателей и отдыхающие вблизи водных объектов, рыбаки и дети. В рамках таких рейдов специалисты проводят разъяснительные беседы, напоминают правила безопасности, следят за тем, чтобы дети не находились одни вблизи водоёмов, раздают памятки.

С начала месяца «водные» спасатели уже провели порядка 20 профилактических рейдов по контролю за соблюдением требований безопасности при нахождении вблизи водоёмов.

Ещё одна категория людей, которые часто встречаются инспекторам, особенно в выходные дни, – любители распивать на берегу спиртные напитки. В этом случае сотрудники ГИМС вынуждены обращаться за помощью в полицию, если отдыхающие не хотят добровольно покинуть водоём.