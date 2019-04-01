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    Курская область. В Суджанском районе ликвидируют свалки

    Сегодня, 09:16
    Курская область. В Суджанском районе ликвидируют свалки
    В Суджанском районе Курской области ликвидируют свалки и проведут провивопаводковые мероприятия реки Суджа. Директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков побывал в Суджанском районе. Он осмотрел участок русла реки Суджа, расположенный в центре города, и пять незаконных свалок.
    Главный эколог области рекомендовал главе Суджи очистить реку от растительности. А по поводу несанкционированных свалок главам района и города направлены требования об их ликвидации.
    Кроме того, Константин Поляков обследовал территорию полигона твёрдых коммунальных отходов. Выяснилось, что требования по захоронению отходов МУП «ЖКХ Суджи» нарушаются, пересыпка и уплотнение отходов грунтами не осуществляется должным образом, отсутствует ограждение по всему периметру полигона. В связи с тем, что сооружение является объектом федерального подчинения, Курскоблприроднадзором направлено соответствующее письмо с просьбой о проведении проверки.

     

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