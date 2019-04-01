Курянин захотел получить компенсацию и лишился круглой суммы

36-летний житель Курчатова Курской области обратился в полицию. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился представителем игровой биржи, и сообщил, что ему положена компенсация в связи с утраченными денежными средствами при игре на бирже. Злоумышленник предложил перевести сумму компенсации на банковскую карту. Курянин согласился, сфотографировал свою банковскую карту с двух сторон и отправил звонившему мужчине. Компенсации он не дождался, но вскоре с его банковской карты было списано 95 тысяч рублей.

Сотрудники полиции разыскивают мошенников.



