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    Погрузка в Орловско-Курском регионе МЖД выросла на 3,3% в 1 квартале 2019 года

    Сегодня, 10:45
    Погрузка в Орловско-Курском регионе МЖД выросла на 3,3% в 1 квартале 2019 года
    В январе – марте 2019 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги отмечена положительная динамика погрузки, которая составила 5,66 млн т, что на 3,3% превышает уровень аналогичного периода 2018 года.

    Так, за 3 месяца 2019 года наибольший рост погрузки зафиксирован по следующим номенклатурным позициям:

    · железная руда на 5,4%, до 4,72 млн т;

    · строительные на 3,3%, до 203,8 тыс. т;

    · метизы на 53,6%, до 4,5 тыс. т;

    · промышленное сырье на 28,4%, до 584 т;

    · лом черных металлов на 27%, до 39 тыс. т.

    Железнодорожники продолжают активную работу по привлечению дополнительных объемов грузов к перевозке железнодорожным транспортом за счёт расширения спектра оказываемых услуг для клиентов. Кроме того, использование для грузоперевозок железнодорожного транспорта позволяет снизить нагрузку на автомобильную сеть Орловской и Курской областей.

     

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