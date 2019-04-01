Погрузка в Орловско-Курском регионе МЖД выросла на 3,3% в 1 квартале 2019 года

В январе – марте 2019 года в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги отмечена положительная динамика погрузки, которая составила 5,66 млн т, что на 3,3% превышает уровень аналогичного периода 2018 года.





Так, за 3 месяца 2019 года наибольший рост погрузки зафиксирован по следующим номенклатурным позициям:





· железная руда на 5,4%, до 4,72 млн т;





· строительные на 3,3%, до 203,8 тыс. т;





· метизы на 53,6%, до 4,5 тыс. т;





· промышленное сырье на 28,4%, до 584 т;





· лом черных металлов на 27%, до 39 тыс. т.





Железнодорожники продолжают активную работу по привлечению дополнительных объемов грузов к перевозке железнодорожным транспортом за счёт расширения спектра оказываемых услуг для клиентов. Кроме того, использование для грузоперевозок железнодорожного транспорта позволяет снизить нагрузку на автомобильную сеть Орловской и Курской областей.



