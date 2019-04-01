Курские спасатели помогли пенсионеру вызвать врачей

Рано утром 7 апреля в «Службу спасения-112» в Льгове Курской области обратились обеспокоенные местные жители. Он сообщили, что их пожилой сосед непрерывно стучит в стену и просит помощи. На место выехали огнеборцы пожарно-спасательной части №10 райцентра. Прибыв на место ЧП они обнаружили, что в одной из квартир частного дома на несколько семей проживает 81-летний мужчина. Самостоятельно двери он открыть не может, поэтому попытался «достучаться» до соседей через стену. Пожарные оперативно вскрыли входную дверь и помогли медикам проникнуть внутрь помещения. Как выяснилось, у пенсионера поднялось давление и он не мог встать с кровати. Работники скорой помощи оказали пенсионеру всю необходимую помощь.