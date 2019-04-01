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    В Курске обсудили подготовку к Коренской ярмарке

    Сегодня, 12:46
    В Курске обсудили подготовку к Коренской ярмарке
    В Доме советов состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки-2019. Совещание прошло под руководством врио губернатора Курской области Романа Старовойта.
    В этом году в целом архитектура ярмарки останется прежней, но изменится формат ряда мероприятий. Задача оргкомитета, как отметил глава региона, – обеспечить проведение ярмарки на самом высоком уровне.
    В этом году Коренская ярмарка состоится с 27 по 30 июня в местечке Свобода Золотухинского района. Традиционно открытие ярмарки будет предварять масштабный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение».
    Гостей ярмарки ждет обширная культурная и развлекательная программа. Посетители увидят выставки сельхозтехники и автомобилей, экспозиции «Сельское подворье» и «Сельскохозяйственные животные», выставку «Город мастеров» и многое другое.
    В шести выставочных павильонах представят экспозиции зарубежных предприятий, регионов ЦФО и других регионов России, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области, субъектов малого и среднего бизнеса региона.
    Планируется, что в этом году ярмарка примет не меньше гостей и участников, чем в прошлом. Уже начали рассылку приглашений зарубежным партнёрам и в субъекты РФ.
    Как отметила врио председателя комитета администрации Курской области по развитию внешних связей Светлана Дорош, адресная база по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10 % и сегодня составляет 2514 человек. Часть приглашений уже направлены.
    В рамках официальной части ярмарки запланированы деловые встречи и переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве.

     

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