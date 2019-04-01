В Курске обсудили подготовку к Коренской ярмарке

В Доме советов состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению XIX межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки-2019. Совещание прошло под руководством врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

В этом году в целом архитектура ярмарки останется прежней, но изменится формат ряда мероприятий. Задача оргкомитета, как отметил глава региона, – обеспечить проведение ярмарки на самом высоком уровне.

В этом году Коренская ярмарка состоится с 27 по 30 июня в местечке Свобода Золотухинского района. Традиционно открытие ярмарки будет предварять масштабный крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение».

Гостей ярмарки ждет обширная культурная и развлекательная программа. Посетители увидят выставки сельхозтехники и автомобилей, экспозиции «Сельское подворье» и «Сельскохозяйственные животные», выставку «Город мастеров» и многое другое.

В шести выставочных павильонах представят экспозиции зарубежных предприятий, регионов ЦФО и других регионов России, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области, субъектов малого и среднего бизнеса региона.

Планируется, что в этом году ярмарка примет не меньше гостей и участников, чем в прошлом. Уже начали рассылку приглашений зарубежным партнёрам и в субъекты РФ.

Как отметила врио председателя комитета администрации Курской области по развитию внешних связей Светлана Дорош, адресная база по сравнению с прошлым годом увеличилась на 10 % и сегодня составляет 2514 человек. Часть приглашений уже направлены.

В рамках официальной части ярмарки запланированы деловые встречи и переговоры, подписание соглашений о сотрудничестве.



