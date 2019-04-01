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    В Курске пострадавшим на производстве подарили автомобили

    Сегодня, 15:08
    В Курске пострадавшим на производстве подарили автомобили
    Представители Курского регионального отделения ФСС вручили ключи от первой в этом году партии спецавтотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. Трое курян совершенно бесплатно получили новые автомобили отечественного производства.
    По существующим нормам получить специально приспособленные к особенностям их здоровья машины могут пострадавшие на производстве и получившие профессиональные заболевания. Выдаётся такой автомобиль нуждающемуся на 7 лет. То, какие конструктивные особенности должна иметь машина, определяется медицинскими показаниями для конкретного человека. Например, два автомобиля оборудованы автоматическими коробками передач, что позволяет управлять ими людям с травмой ноги.
    В прошлом году заключили контракты на приобретение 31 автомобиля для нуждающихся на сумму почти 14 миллионов рублей. Ещё пяти людям, которые купили транспорт самостоятельно, эти расходы компенсировали.
    В 2019 году планируется приобрести не менее 30 единиц спецавтотранспорта.

     

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