В Курске пострадавшим на производстве подарили автомобили

Представители Курского регионального отделения ФСС вручили ключи от первой в этом году партии спецавтотранспорта для лиц с ограниченными возможностями. Трое курян совершенно бесплатно получили новые автомобили отечественного производства.

По существующим нормам получить специально приспособленные к особенностям их здоровья машины могут пострадавшие на производстве и получившие профессиональные заболевания. Выдаётся такой автомобиль нуждающемуся на 7 лет. То, какие конструктивные особенности должна иметь машина, определяется медицинскими показаниями для конкретного человека. Например, два автомобиля оборудованы автоматическими коробками передач, что позволяет управлять ими людям с травмой ноги.

В прошлом году заключили контракты на приобретение 31 автомобиля для нуждающихся на сумму почти 14 миллионов рублей. Ещё пяти людям, которые купили транспорт самостоятельно, эти расходы компенсировали.

В 2019 году планируется приобрести не менее 30 единиц спецавтотранспорта.