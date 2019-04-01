Под Курском в пятиэтажке из-за упавшего сверху окурка загорелся балкон

8 апреля на телефон «Службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в посёлке Ворошнево Курского района Курской области. На место незамедлительно выехали огнеборцы трёх пожарных частей. Очаг возгорания находился на балконе второго этажа. Спасатели эвакуировали 5 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.

В результате пожара в 3-х комнатной квартире огнём повреждён балкон, личные вещи, закопчены стены в гостиной по всей площади. 64-летняя хозяйка квартиры не пострадала. О пожаре она узнала от соседей, которые позвонили в «Службу спасения» и предупредили пенсионерку о происшествии.

Причина возгарания выясняется. По одной из версий на балкон с одного из верхних этажей упал непотушенный окурок.