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    Под Курском в пятиэтажке из-за упавшего сверху окурка загорелся балкон

    Сегодня, 15:27
    Под Курском в пятиэтажке из-за упавшего сверху окурка загорелся балкон
    8 апреля на телефон «Службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в посёлке Ворошнево Курского района Курской области. На место незамедлительно выехали огнеборцы трёх пожарных частей. Очаг возгорания находился на балконе второго этажа. Спасатели эвакуировали 5 человек. Медицинская помощь никому не потребовалась.
    В результате пожара в 3-х комнатной квартире огнём повреждён балкон, личные вещи, закопчены стены в гостиной по всей площади. 64-летняя хозяйка квартиры не пострадала. О пожаре она узнала от соседей, которые позвонили в «Службу спасения» и предупредили пенсионерку о происшествии.
    Причина возгарания выясняется. По одной из версий на балкон с одного из верхних этажей упал непотушенный окурок.

     

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