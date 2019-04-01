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    В связи с потеплением в Курске «Квадра» снизила температуру теплоносителя

    Сегодня, 15:43
    В связи с потеплением в Курске «Квадра» снизила температуру теплоносителя
    В связи с потеплением в Курске «Квадра» снизила температуру теплоносителя до минимально возможных значений - до 70 градусов. В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезона. 
    При необходимости потребители сами могут снизить расход тепла внутри дома. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы её специалисты изменили режим работы внутридомовой системы отопления. 
    Решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления исходя из погодных условий: для этого в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже 8 градусов.

     

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