В связи с потеплением в Курске «Квадра» снизила температуру теплоносителя до минимально возможных значений - до 70 градусов. В таком режиме станции будут работать до конца отопительного сезона.

При необходимости потребители сами могут снизить расход тепла внутри дома. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы её специалисты изменили режим работы внутридомовой системы отопления.

Решение о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления исходя из погодных условий: для этого в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже 8 градусов.