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    В Курской области юный водитель без прав опрокинул автомобиль

    Вчера, 16:10
    В Курской области юный водитель без прав опрокинул автомобиль
    В Льговском районе Курской области из-за неопытного и не имеющего прав автомобилиста пострадали двое. По данным Госавтоинспекции, в понедельник 8 апреля примерно в 21.30 возле д.№ 66 по ул. Парковая Льгова 20-летний водитель без прав ехал на  автомобиле «Фольксваген Поло»  от ул. Свердлова в сторону ул. Красная.  Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии пострадал сам автомобилист - он с ранением обратился в больницу сам, а также его 26-летний пассажир. Последнего пришлось госпитализировать в «Льговскую ЦРБ».

     

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