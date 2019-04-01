В Курской области юный водитель без прав опрокинул автомобиль
Вчера, 16:10
В Льговском районе Курской области из-за неопытного и не имеющего прав автомобилиста пострадали двое. По данным Госавтоинспекции, в понедельник 8 апреля примерно в 21.30 возле д.№ 66 по ул. Парковая Льгова 20-летний водитель без прав ехал на автомобиле «Фольксваген Поло» от ул. Свердлова в сторону ул. Красная. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате аварии пострадал сам автомобилист - он с ранением обратился в больницу сам, а также его 26-летний пассажир. Последнего пришлось госпитализировать в «Льговскую ЦРБ».