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    В Курске начался отлов бродячих собак. Животных будут фотографировать и размещать в соцсетях

    Вчера, 17:18
    В Курске начался отлов бродячих собак. Животных будут фотографировать и размещать в соцсетях
    ИП Папуашвили Д.Ю. уже начал отлов безнадзорных животных в Курске. 
    Отлов проводится на основании заявлений юридических и физических лиц. Заявки можно направлять в адрес курского комитета ЖКХ по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88. Сообщить о стаях бродячих псов можно также по горячей линии: 8-800-600-70-82. При заявлении об агрессии бездомного животного заявка выполняется в течение суток. 
    Предприниматель будет фотографировать отловленных животных и размещать фотографии с идентификационными номерами животных не позднее двух дней с момента проведения отлова в созданной им группе в соцсети "Вконтакте"  Собаки в "Отлове" г.Курск. Зоозащитника надеются пристроить собачек в добрые руки.

     

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