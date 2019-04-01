В Курске начался отлов бродячих собак. Животных будут фотографировать и размещать в соцсетях
Вчера, 17:18
ИП Папуашвили Д.Ю. уже начал отлов безнадзорных животных в Курске.
Отлов проводится на основании заявлений юридических и физических лиц. Заявки можно направлять в адрес курского комитета ЖКХ по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88. Сообщить о стаях бродячих псов можно также по горячей линии: 8-800-600-70-82. При заявлении об агрессии бездомного животного заявка выполняется в течение суток.
Предприниматель будет фотографировать отловленных животных и размещать фотографии с идентификационными номерами животных не позднее двух дней с момента проведения отлова в созданной им группе в соцсети "Вконтакте" Собаки в "Отлове" г.Курск. Зоозащитника надеются пристроить собачек в добрые руки.