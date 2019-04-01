В Курске начался отлов бродячих собак. Животных будут фотографировать и размещать в соцсетях

ИП Папуашвили Д.Ю. уже начал отлов безнадзорных животных в Курске.

Отлов проводится на основании заявлений юридических и физических лиц. Заявки можно направлять в адрес курского комитета ЖКХ по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88. Сообщить о стаях бродячих псов можно также по горячей линии: 8-800-600-70-82. При заявлении об агрессии бездомного животного заявка выполняется в течение суток.