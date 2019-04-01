Курянина ограбили, угрожая ножом

Сотрудники Сеймского отдела полиции Курска по горячим следам задержали подозреваемых в разбое. Вечером к 28-летнему жителю Октябрьского района подошли двое неизвестных парней и после непродолжительного разговора потребовали отдать все ценные вещи. В ответ на отказ, пригрозили ножом. Мужчина отдал мобильный телефон и чуть более тысячи рублей. Оперативники, опросив свидетелей и просмотрев записи камер наблюдения, узнали одного из налётчиков. Месяцем ранее 20-летний молодой человек был фигурантом по уголовному делу о серии краж из магазинов. Зная его место жительство, стражи порядка задержали его вместе с подельником.

Злоумышленники потратили деньги сразу на алкоголь. Во время досмотра у них изъяли нож и похищенный телефон.

Оба фигуранта арестованы и до начала судебного процесса будут находиться в изоляторе. По факту разбоя начато расследование.