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    Курянина ограбили, угрожая ножом

    Вчера, 17:47
    Курянина ограбили, угрожая ножом
    Сотрудники Сеймского отдела полиции Курска по горячим следам задержали подозреваемых в разбое. Вечером к  28-летнему жителю Октябрьского района подошли двое неизвестных парней и после непродолжительного разговора потребовали отдать все ценные вещи. В ответ на отказ, пригрозили ножом. Мужчина отдал мобильный телефон и чуть более тысячи рублей. Оперативники, опросив свидетелей и просмотрев записи камер наблюдения, узнали одного из налётчиков. Месяцем ранее 20-летний молодой человек был фигурантом по уголовному делу о серии краж из магазинов. Зная его место жительство, стражи порядка задержали его вместе с подельником.
    Злоумышленники потратили деньги сразу на алкоголь. Во время досмотра у них изъяли нож и похищенный телефон.
    Оба фигуранта арестованы и до начала судебного процесса будут находиться в изоляторе. По факту разбоя начато расследование.

     

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